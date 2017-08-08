Елена Милинова назначена финансовым директором аптечной сети «Мега Фарм»

Елена Милинова присоединилась к команде Marathon Group. Она стала финансовым директором аптечной сети «Мега Фарм» (входит в Marathon Group).

«Я приняла предложение Marathon Group, убедившись, что компания ставит перед собой амбициозные задачи, решать которые в новой для себя индустрии всегда интересно, тем более – в такой профессиональной и яркой команде», — говорит Елена Милинова.

«Мы рады тому, что Елена – признанный высококлассный специалист и эксперт в области управления финансами — присоединилась к команде Marathon Group, — комментирует назначение президент компании Александр Винокуров. – Уже сегодня “Мега Фарм” реализует крупный проект по открытию в течение пяти лет нескольких тысяч аптек по всей стране, впереди у нас не менее масштабные проекты – глубокие знания и разносторонний опыт Елены, безусловно, будут востребованы нами в полной мере».

Елена Милинова в 2000 г. окончила Тольяттинскую академию управления по специальности «Финансы и кредит». В 2000-2004 гг. работала в российском офисе международной аудиторской компании PricewaterhouseCoopers, в 2004-2007 гг. — в «Геотрансгаз» и в Sollers ST. С 2007 по 2014 год Елена возглавляла финансовый блок ПАО «КАМАЗ» в статусе заместителя генерального директора и члена правления группы компаний, с 2014 по 2016 г. занимала должность главного финансового директора Х5 Retail Group.

«Фармацевтический вестник»