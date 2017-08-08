FDA одобрило более удобный в использовании ингалятор компании Teva

FDA одобрило ингаляционный аэрозоль QVAR RediHaler (beclomethasone dipropionate HFA) компании Teva в форме активируемого вдохом ингалятора для поддерживающего лечения астмы, сообщает PharmaTimes.

По сообщениям Teva, данный продукт отличается от традиционных дозирующих ингаляторов (ДИ), поскольку он доставляет лекарственный препарат с помощью ДИ, активируемого вдохом, что исключает необходимость координации между движениями руки и вдохом в процессе ингаляции.

С помощью ингалятора QVAR RediHaler вводится то же активное вещество, которое содержится в ингаляционном аэрозоле QVAR (beclomethasone dipropionate HFA), но отличается способ его доставки. Кроме того, ингалятор QVAR RediHaler не требует предварительного встряхивания или иной подготовки.

Teva планирует прекратить продажи существующего ДИ QVAR после вывода на рынок ингалятора QVAR в I квартале 2018 г.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»