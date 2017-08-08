АСНА: продукция нелекарственного ассортимента составляет порядка 23% от общего ассортимента аптек

В 2017 году в России продукция нелекарственного ассортимента: сопутствующие товары, косметика и биологически активные добавки — составляет порядка 23% от общего ассортимента аптек (от 18 до 30% в зависимости от сети). Такую информацию представили в Ассоциации независимых аптек АСНА.

Так, доля БАД составляет порядка 5% в общем товарообороте аптек, косметика – 4%, диагностические приборы – 2%, изделия медицинского назначения – 2%, средства для ухода за больными – 1%, средства для ухода за полостью рта – 1%. При этом доля товаров нелекарственного назначения, не вошедших в перечисленные категории, составляет 8%.

В аптечных сетях Европы доля нелекарственных средств в продажах намного выше, потому что в России покупатели приходят в аптеку в основном за лекарствами и нелекарственные средства покупают в дополнение, тогда как в Европе, Северной Америке и Японии аптека – привычное место для покупки шампуней, зубной пасты и других товаров, отмечают эксперты АСНА.

Ассоциация независимых аптек АСНА объединяет 5020 аптек и аптечных пунктов во всех регионах Российской Федерации. Доля ассоциации аптек АСНА на розничном рынке лекарственных средств составляет 8,63%.

«Фармацевтический вестник»