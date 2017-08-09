Правительство хочет определять нормы закупки льготных лекарств

Минздрав России предложил наделить правительство правом определять норму ежемесячных финансовых затрат на одного гражданина по обеспечению его льготными лекарствами. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке отмечается, что ежегодный норматив финансовых затрат на одного гражданина, имеющего право на обеспечение лекарствами, медуслугами или спецпитанием, «устанавливается ежегодно федеральным законом, принимаемым одновременно с федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период».

По мнению ведомства, это приводит затягиванию разработки норматива финансовых затрат на очередной финансовый год, что может привести к срыву аукционов на закупку лекарств, медизделий, а также специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов.

В связи с этим Минздрав предлагает внести изменения в закон, чтобы эту норму определяло правительство. В случае принятия закон может вступить в силу с 1 января 2018 года.

Согласно данным опроса, проведенного Общероссийским народным фронтом (ОНФ), 72% льготников вынуждены покупать лекарственные препараты за свои деньги из-за отсутствия их в аптеках. Таким образом, как отмечают эксперты ОНФ, отчет правительства об обеспеченности льготников лекарствами и оценка ситуации пациентами «заметно разнятся», а поручение Путина о принятии исчерпывающих мер по льготному обеспечению граждан лекарствами так и не было выполнено.

В сентябре прошлого года эксперты фонда «Здоровье» заявили о том, что перечни льготных лекарств в подавляющем большинстве российских регионов (79 из 85) не соответствуют установленному правительством перечню жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), из-за чего эти регионы испытывают проблемы с обеспечением льготников лекарствами.

Источник: Портал проектов нормативных правовых актов

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