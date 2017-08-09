Johnson&Johnson потребовала с «Росты» более 1 млрд рублей

Российское подразделение американской фармкомпании Johnson&Johnson – ООО «Джонсон&Джонсон» – обратилось в суд с требованием взыскать с фармацевтической группы «Роста» более 1 млрд рублей. Соответствующее исковое заявление было зарегистрировано Арбитражным судом Москвы вчера, 7 августа.

Подробности дела пока неизвестны – на сайте арбитражного суда отмечен лишь факт подачи заявления.

Оба участника судебного процесса не смогли предоставить Vademecum оперативные комментарии.

Как стало известно в июле 2017 года, группа компаний «Эркафарм» до конца года намерена закрыть сделку по покупке у группы «Роста» Давида Паникашвили объединенной аптечной сети «Радуга – Первая Помощь – Ладушка». По словам вице-президента «Росты» Александра Тарасова, продажа аптечной сети обеспечит капитал, необходимый для развития дистрибьюторского бизнеса.

По данным на июль 2017 года, сумма зарегистрированных исков к «Росте» превышала 3,4 млрд рублей.

Компания Johnson&Johnson, основанная в 1886 году, является одним из крупнейших в мире производителей лекарств, косметических и санитарно-гигиенических товаров и медицинского оборудования. Она включает в себя 250 компаний, расположенных в 57 странах мира, в которых работают более 125 тысяч сотрудников. Эти компании формируют три подразделения: потребительских товаров, фармацевтической продукции и изделий медицинского назначения и оборудования. Выручка Johnson&Johnson в 2016 году составила $71,9 млрд.

Группа «Роста» занимается дистрибуцией, розничной торговлей (сети «Первая Помощь», «Радуга» и «Ладушка»), производством (завод «Радуга продакшн»). Аптечные сети группы заняли шестое место в рейтинге Vademecum «ТОП200 аптечных сетей за 2016 год» с совокупной выручкой 20,2 млрд рублей. При этом падение выручки сетей год от года, по расчетам Аналитического центра Vademecum, составило 15,9%. Консолидированная выручка сетей за 2016 год для наглядности сравнивалась с объединенной выручкой трех сетей – «Первой Помощи», «Радуги» и «Ладушки» – за полный 2015 год, хотя собственно покупка «Ладушки» состоялась в конце 2015-го.

Кроме того, ЗАО «Роста» заняло 23-е место в рейтинге Vademecum «TOП100 дистрибьюторов бюджетного рынка» с выручкой 2,2 млрд рублей в 2015 году.

Источник: Картотека арбитражных дел

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