АКИТ подготовит предложения по регулированию продаж ЛП через интернет

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) в ближайшее время внесет в Минздрав и Минфин предложения по регулированию онлайн-продаж лекарств. Об этом по итогам круглого стола по интернет-торговле фармацевтическими препаратами, который состоялся 8 августа в администрации президента РФ, «Фонтанке» рассказал глава ассоциации Алексей Федоров.

«Суть предложения в том, что прежде, чем что-то разрешать, нужно расчистить рынок и избавиться от нелегальных игроков», – объяснил эксперт.

Сейчас продавать лекарства дистанционно нельзя, однако есть компании, которые делают это, нарушая закон. Кроме того, некоторые иностранные интернет-аптеки готовы отправлять препараты в РФ через курьерские компании.

«Однако в этом случае нет гарантии, что при транспортировке будет соблюдаться температурный режим, и за последствия применения лекарства никто не несет ответственности», – добавил Федоров.

Поэтому АКИТ предлагает существенно ужесточить наказания для тех, кто обходит закон, например ввести внесудебную блокировку сайтов интернет-аптек, штрафы до 500 тыс. рублей для юридических лиц и ИП за первое нарушение и приостановку деятельности до 3 месяцев при повторном.

На следующем этапе ассоциация предлагает разрешить продавать лекарства в интернете, но только тем компаниям, которые смогут доказать свою благонадёжность. Чтобы лицензировать фармацевтические предприятия для онлайн-продаж, планируется подключить их к единой системе учета алкогольной продукции (ЕГАИС).

gmpnews