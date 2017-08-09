В 2017 году в России наблюдается снижение количества выявленных некачественных ЛП

В 2016 году количество уничтоженных фальсифицированных, контрафактных и недоброкачественных лекарственных средств увеличилось в 2,7 раза по сравнению с 2015 годом, рассказали «Известиям» в Росздравнадзоре. Эксперты считают, что на рост числа изъятых препаратов повлияло повышение самоконтроля со стороны производителей, также подающих заявки на уничтожение бракованных партий.

В 2016 году на территории России было уничтоженное 7,2 млн упаковок лекарственных средств, а в 2015 году — лишь 2,7 млн. Согласно действующему законодательству, уничтожению подлежат недоброкачественные препараты, фальсификат и контрафакт.

По словам представителей Росздравнадзора, за весь 2016 год ненадлежащими были признаны 3,8 тыс. серий лекарственных средств 2,6 тыс. торговых наименований. При этом в ведомстве добавили, что в 2017 году наблюдается снижение количества выявленных некачественных медикаментов, отметив, что данных о количестве уничтоженных упаковок в нынешнем году в ведомстве пока нет.

Всего на 1 июля было выявлено 253 серии не соответствующих требованиям лекарственных средств 129 торговых наименований, изъято из обращения две серии фальсифицированных лекарственных препаратов двух торговых наименований, а также пять серий четырех торговых наименований лекарственных средств, находившихся в гражданском обороте с нарушением законодательства, — сообщили в Росздравнадзоре.

По данным ведомства, в прошлом году количество проверок по сравнению с предыдущими годами увеличилось: было проведено 5,9 тыс. проверок — почти на 20% больше, чем годом ранее (в 2015-м служба провела почти 5 тыс. контрольных выездов).

В отчете Росздравнадзора о выявлении недоброкачественных и фальсифицированных лекарственных средств указано, что с 1 июля 2015 года в РФ вступили в силу поправки в ФЗ «Об обращении лекарственных средств». В соответствии с ними разрешен выборочный контроль качества препаратов, а также проверки без предварительного уведомления субъектов обращения лекарственных средств о проведении внеплановых проверок при их согласовании с органами прокуратуры.

gmpnews