Фармбизнес просит продлить на 2 года переходный период к единому рынку лекарств ЕАЭС

Ассоциация фармацевтических производителей Евразийского экономического союза (АФПЕЭС) обратилась с письмом (копия имеется в распоряжении «ФВ») к министру по техническому регулированию ЕЭК Валерию Корешкову, в котором просит оказать содействие в решении вопроса о продлении переходных периодов в сфере обращения лекарств в рамках ЕАЭС.

В качестве аргументов председатель правления АФПЕЭС Дмитрий Чагин указал в письме, что соглашение о единых принципах и правилах обращения лекарств в рамках ЕАЭС и ряд основных документов, регламентирующих обращение лекарств на территории Союза, вступили в силу только 6 мая 2017 года. Кроме того, не создана интегрированная информационная система Союза, регуляторными органами государств-членов Союза не принят ряд документов, необходимых для обеспечения взаимодействия между участниками обращения лекарств.

Заявители, производители и регуляторные органы лишены возможности использовать переходные периоды, целью которых является максимально комфортное вхождение в общий рынок. Планируемый запуск общего рынка смещен в общей сложности почти на полтора года. Прогнозируемые сроки возможного фактического принятия от заявителей документов, озвученные уполномоченными органами государств-членов Союза на заседаниях рабочей группы, определены не ранее ноября 2017 года (предположительно в тестовом режиме), указано в письме.

Учитывая эти обстоятельства, АФПЕЭС предлагает пересмотреть сроки переходных периодов в сторону их продления.

«Принимая во внимание, что на сегодняшний день минимальный срок задержки запуска рынка ЛС в рамках Союза составляет два года, просим рассмотреть возможность переноса сроков существующих переходных периодов не менее чем на два года вперед», — отмечает Дмитрий Чагин.

Однако не все эксперты разделяют позицию АФПЕЭС. Как пояснил «ФВ» исполнительный директор AIPM Владимир Шипков, ассоциация всегда выступала против продления сроков запуска единого рынка.

«С самого начала обсуждения мы не понимали и не принимали инициативу по введению переходных периодов в отношении начала работы по требованиям и процедурам общего рынка лекарственных средств ЕАЭС и выступали против. Еще труднее понять наших коллег сейчас, когда всем необходимо предпринять усилия, направленные на движение вперед по исполнению политических решений руководства наших стран по реализации планов региональной интеграции, а не отступать назад. Тем более что предложенная в письме аргументация выглядит более чем надуманной и неубедительной. Или мы что-то не знаем в отличие от наших коллег…».

Оксана Баранова

«Фармацевтический вестник»