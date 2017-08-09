Valeant понижает годовой прогноз на фоне сокращения продаж во II квартале

Во II квартале 2017 г. объем продаж канадской фармацевтической компании Valeant Pharmaceuticals сократился на 8% и составил 2,2 млрд долл., сообщает FirstWord Pharma.

Квартальный убыток составил 38 млн долл. против 302 млн долл. годом ранее.

За три месяца объем продаж подразделения Bausch + Lomb сократился на 3% и составил 1,2 млрд долл. Продажи брендированных препаратов также сократились на 3% – до 636 млн долл. Объем продаж подразделения Salix вырос на 13%, составив 387 млн долл. благодаря показателю по препарату Xifaxan, который увеличился на 16%.

По прогнозу компании, в 2017 г. объем продаж составит 8,7–8,9 млрд долл., а не 8,8–9,1 млрд долл., как предполагалось ранее. В Valeant пояснили, что новый прогноз частично отражает продажу подразделения Dendreon Pharmaceuticals, завершенную в июне текущего года. Выручка от сделки в размере 811 млн долл. пошла на погашение задолженности. В компании полагают, что к февралю 2018 г. будут погашена задолженность на сумму более 5 млрд долл.

Недавно Valeant согласилась продать свои подразделения iNova Pharmaceuticals и Obagi Medical Products за 930 млн и 190 млн долл. соответственно. Закрытие обеих сделок запланировано на 2-ю половину 2017 г.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»