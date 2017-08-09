«Нацимбио» перезапускает площадку в Махачкале для оценки ее рентабельности

Национальная иммунобиологическая компания», входящая в госкорпорацию «Ростех», возобновляет работу производственной площадки в Махачкале (Дагестан). НПО «Питательные среды» долгие годы являлось градообразующим предприятием региона и занимало передовые позиции в области научных разработок и промышленного производства питательных сред.

Площадке почти 90 лет: в 1928 она называлась Тропическим институтом, с 1940 была переименована в НИИ эпидемиологии, микробиологии и медицинской паразитологии, в 1952 реорганизована в Дагестанский научно-исследовательский институт по производству питательных сред Министерства здравоохранения СССР. В 1985 г. мощность площадки достигала 500 тонн продукции. В 2003 г. НПО «Питательные среды» было включено в состав «НПО «Микроген», а в 2013 году производство было остановлено.

«Последние три года показали приверженность работников «Питательных сред» – 50 сотрудников предприятия поддерживали оборудование и производственные площади в рабочем состоянии. Мы понимаем, что площадка требует значительной модернизации и не ожидаем прорывных результатов в Махачкале в ближайший год, но хотим сохранить важное для региона и для нашей дочерней организации НПО «Микроген» производство и владеющие технологией ценные производственные кадры», — прокомментировала генеральный директор «Нацимбио» Марьям Хубиева.

В настоящее время «Нацимбио» проводит анализ запросов рынка на производимые предприятием препараты. По итогам первых месяцев работы к концу 2017 года компания определит основные направления развития данного актива и примет решение об объемах модернизации производства, в том числе технологий и оборудования.

Предприятие в Махачкале на сегодняшний день имеет актуальные регистрационные удостоверения по 69 из 73 наименований питательных сред и готово к их выпуску. Помимо регистрационных свидетельств у завода есть научные наработки по 50 наименованиям.

«Фармацевтический вестник»