AlphaRM: наметилась положительная тенденция в натуральном потреблении лекарств и БАД

Потребление розничных товаров: выход из рецессии*

Динамика потребительских цен в ходе рецессии определяется падением спроса, которое замедляет их рост: глубже падение спроса — заметнее сокращение прироста цен. Девальвация дает обратный эффект — взлет цен на импортные товары, после чего идет постепенный поиск нового равновесия на рынке. В 2016 году в России первичный девальвационный эффект (2014-2015 годов) был ослаблен падением рыночного спроса и постепенно исчерпан. В результате российская экономика в 2016 году вышла на потребительскую инфляцию в 5,4% (декабрь к декабрю 2015 г.) — самый низкий уровень за четверть века.

В 2016 году население России пыталось адаптироваться к последствиям инфляционного шока 2015 года. Падение розничных продаж товаров в 2016 году (на 4,6%) оказалось слабее сокращения реальных доходов населения (на 5,6%). Различие небольшое, но оно может говорить о постепенном исчерпании «защитной» модели потребительского поведения, действовавшей в ходе рецессии. Во время экономического кризиса население испытывает шок угрозы роста безработицы, инфляции и неопределенности в целом. «Защитная модель» заключается в том, что семьи сокращают потребление больше, чем падают их доходы. Происходит переключение на защиту сбережений.

В 2017 г. наметилось восстановление потребительского спроса и оживление на розничных рынках. По данным Росстата, 2017 году доля продовольственных товаров, которые увеличивают свой вес в структуре потребления в кризис в первую очередь, продолжает сокращаться, уступая место непродовольственным товарам, на которых в кризис экономят. В мае 2017 г. увеличился оборот розничной торговли, его прирост составил 0,7% по сравнению с 0,1% в апреле; он был обусловлен продажами непродовольственных товаров, которые растут в годовом выражении третий месяц (+1,8% в апреле) после спада, шедшего с января 2015 г. Кроме того, в мае замедлились темпы падения реальных располагаемых денежных доходов населения, в июне показав нулевой рост, в то время как темп роста заработной платы остается в зоне положительных приростов, составив 2,9% в годовом выражении в июне.

Аптечный сегмент: восстановление потребительского спроса

В аптечном сегменте** наметилась положительная тенденция в натуральном потреблении как среди ЛС, так и среди БАД – впервые за последние три года. Ситуация с тем, что продажи БАД как товаров «не первой необходимости» в 1 полугодии 2017 г. показали положительный прирост, опережающий и в деньгах, и в упаковках прирост продаж ЛП, может иллюстрировать общую тенденцию выхода из рецессии российской розничной торговли на фоне укрепления покупательской способности населения.

Восстановление спроса после рецессии предполагает не только увеличение объема продаж, но и переориентацию потребления на товары с более высокой ценой, предполагающей как покупку товара более высокого качества и с более ценной имиджевой составляющей, так и покупку товара «не первой необходимости» – уже не для лечения болезни, а для ее профилактики или поддержания здоровья и красоты. Последним критериям могут удовлетворять БАД, рост продаж которых мы наблюдаем, и, например, витаминно-минеральные комплексы, зарегистрированные как ЛП и не имеющие статус ЖНВЛП. В 1 полугодии 2017 г. цена на товары категории не ЖНВЛП в аптечном сегменте выросла на 7,7% по сравнению с 1 полугодием 2016 г. – больше, чем на ЖНВЛП в этом же сегменте, имеющие жесткие ограничения ценового регулирования со стороны государства (табл.1).

Динамику цен в госсегменте по итогам полугодия можно рассматривать лишь с допущением, что она неоднородна в помесячной детализации и отражает более или менее пригодную для анализа картину лишь по итогам года, когда проведены все ключевые торги по программам ЛЛО (вкл. ВЗН) и целевым программам.

Таблица1. Динамика средней цены на ЛС

Категория Средняя цена, руб. Прирост цены,% 1 пг. 2016 1 пг. 2017 1 пг. 2017/1пг. 2016 ЖНВЛП в целом 211 216 2,2 РИТЕЙЛ 135 139 2,8 ГОССЕГМЕНТ 401 446 11,3 Не ЖНВЛП в целом 227 246 8,1 РИТЕЙЛ 218 234 7,7 ГОССЕГМЕНТ 460 514 11,6 Фармрынок в целом 219 230 5,2

Источник: AlphaRM

В целом фармрынок в 1 пг. 2017 г показал прирост цен на 5,2% по сравнению с 1 пг. 2016 г. Следует отметить, что динамика неоднородна в помесячной детализации, как из-за госзакупок, где ежегодные высокостоимостные тендеры могут быть проведены в разных месяцах года, так и из-за региональной специфики аптечного сегмента, где наценки могут заметно отличаться в разных регионах и который подвержен сезонной динамике. По итогам года можно будет делать более уверенные выводы о трендах ценообразования в 2017 г.

Подробнее с аспектами ценообразования в зависимости от сегмента рынка и принадлежности к перечню ЖНВЛП можно ознакомиться в Приложении 1.

Приложение 1. Динамика цен по ценовым сегментам в ритейле, 1 пг. 2017 г.

ЖНВЛП/Не ЖНВЛП Ценовой сегмент Средняя цена, руб. Прирост цены,% 1 пг. 2016 1 пг. 2017 1 пг. 2017/1пг. 2016 ЖНВЛП 135 139 2,8 до 50,00 25 25 0,9 50,01-500,00 170 170 0 500,01 и более 908 921 1,5 Не ЖНВЛП 218 234 7,7 до 50,00 24 23 -3,1 50,01-500,00 217 224 3,0 500,01 и более 904 899 -0,5 РИТЕЙЛ в целом 182 191 5,4

Источник: AlphaRM

Таблица 2. Динамика цен по ценовым сегментам по фармрынку в целом, 1 пг. 2017 г.

ЖНВЛП/Не ЖНВЛП Ценовой сегмент Средняя цена, руб. Прирост цены,% 1 пг. 2016 1 пг. 2017 1 пг. 2017/1пг. 2016 ЖНВЛП 61 159 2,2 до 50,00 646 1 215 -0,5 50,01-500,00 50 76 0,3 500,01 и более 25 37 -9,5 Не ЖНВЛП 433 622 8,1 до 50,00 3 682 5 206 -3,1 50,01-500,00 353 474 2,2 500,01 и более 651 855 -0,6 РИТЕЙЛ в целом 29 37 5,2

Источник: AlphaRM