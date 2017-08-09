Проект по маркировке лекарств показал «Биокаду» нарушения при реализации биоаналога ритуксимаба

Компания «Биокад» вступила в начале этого года в пилотный проект по маркировке лекарственных препаратов. В проекте участвуют все три биоаналога компании, созданные на основе моноклональных антител: бевацизумаб, трастузумаб и ритуксимаб, и первое же исследование пути прохождения препарата трастузумаб, поставленного по проекту «7 нозологий» в Тюменскую область, принесло компании «сюрприз».

«Мы, конечно, не рассчитывали, что с началом федерального проекта все сразу нормализуется, но все же очень удивились, когда наш ритуксимаб, уже поставленный нами на склад тюменской “Фармации”, появился на аукционе в Ивановской области, – говорит вице-президент Biocad по маркетингу и продажам Олег Павловский. – Ивановская областная больница 5 июня заключила с ООО “Аргентум” контракт на 95 упаковок ритуксимаба (это 5 млн 399 тысяч рублей), и когда мы проверили 8 упаковок, пришедших в больницу по первой поставке, то обнаружили, что это ровно те же самые упаковки, которые мы в рамках “7 нозологий” уже поставили в Тюменскую область».

Как известно, маркировка ЛП преследует две основные цели. Первая – на пути следования препарата от производителя к потребителю можно будет «выловить» фальсифицированные препараты и тем самым обезопасить пациентов. Вторая – ликвидировать тот самый рынок «серых» лекарств, перепродаваемых не единожды разным потребителям, который сегодня, по оценкам экспертов, исчисляется миллиардами рублей и является колоссальной проблемой.

Но, по мнению вице-президента Biocad, сама по себе система маркировки ЛП и отслеживание всей цепочки передвижения препарата не является панацеей. В компании и раньше отслеживали любые поставки и обнаруживали свою продукцию там, куда ее вовсе не поставляли. Но все, что производитель лекарств мог при этом сделать, – сообщить о нарушениях в правоохранительные органы и дальше ждать, будет ли какая-нибудь реакция на их обращение. Собственно, и последняя история пока развивается по такому же сценарию: Biocad передал все данные, полученные в рамках пилотного проекта, в полицию и Росздравнадзор и теперь ждет реакции.

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На фото: Олег Павловский.

Ольга Островская

«Фармацевтический вестник»