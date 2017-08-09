Roche лицензирует отдельные права на препарат lebrikizumab

Швейцарская фармацевтическая компания Roche согласилась лицензировать американской Dermira определенные права на экспериментальный препарат lebrikizumab, сообщает FirstWord Pharma. Потенциальная сумма соглашения может составить более 1,4 млрд долл.

По условиям соглашения, Dermira получает глобальные эксклюзивные права на разработку и продажу lebrikizumab для лечения атопического дерматита, а также по другим показаниям кроме интерстициальных заболеваний легких, в т.ч. идиопатического пневмосклероза. По этим показания правообладателем остается Roche.

Dermira произведет единовременный платеж в размере 80 млн долл., а также выплатит еще 55 млн долл. в 2018 г. Кроме того, американская компания заплатит 40 млн долл. после начала III фазы клинических исследований lebrikizumab, до 210 млн долл. в случае достижения определенный целей и задач, а также до 1,025 млрд долл., если будут достигнуты определенные рубежи по объему продаж. Также Dermira будет выплачивать Roche роялти с продаж.

Как отметили в Dermira, компания начнет исследование по подбору доз IIb стадии среди пациентов с умеренной и тяжелой формой атопического дерматита в I квартале 2018 г.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»