Во Вьетнаме успешно завершились КИ препарата Цитофлавин НТФФ «Полисан»

1 августа 2017 года во Вьетнаме завершились многоцентровые клинические исследования препарата Цитофлавин, раствор для инъекций, продолжавшиеся в течение 2 лет. Исследования, в которых приняли участие более 300 пациентов, проводились в 6 госпиталях на территории Вьетнама, сообщает пресс-служба НТФФ «Полисан».

Результаты исследования были рассмотрены и приняты Научным Советом Министерства Здравоохранения Вьетнама. В соответствии с результатами препарат Цитофлавин, раствор для инъекций, показал высокую эффективность в лечении пациентов, перенесших ишемический инсульт. Также отмечены его высокий профиль безопасности и хорошая переносимость пациентами.

Компания «ПОЛИСАН» работает на рынке Вьетнама с 2002 года. За это время продукты компании зарекомендовали себя как высокоэффективные и безопасные лекарственные препараты, направленные на лечение социально значимых заболеваний. Проведенное исследование призвано еще больше укрепить позиции компании на перспективном и быстрорастущем фармацевтическом рынке Вьетнама.

gmpnews