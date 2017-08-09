Минздрав России одобрил расширение показаний для препарата компании AbbVie

Минздрав России одобрил новое показание к применению препарата адалимумаб компании AbbVie для лечения ряда иммуноопосредованных заболеваний: неинфекционного увеита (среднего, заднего) и панувеита у взрослых при неадекватном ответе на терапию кортикостероидами в ситуациях, когда необходимо снижение дозы или отмена кортикостероидов, а также когда терапия кортикостероидами противопоказана.

Данное офтальмологическое показание у препарата одобрено к применению FDA в конце июня 2016 года. Эффективность и безопасность препарата для лечения указанных заболеваний изучались в ходе проведения двух крупных клинических исследований.

«Фармацевтический вестник»