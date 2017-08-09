Больница не сообщила о нежелательной реакции при применении медизделия и получила штраф

В первом полугодии 2017 года территориальный орган Росздравнадзора по Ростовской области выявил в обращении 49 наименований незарегистрированных медицинские изделий в 18 муниципальных и 9 коммерческих учреждениях здравоохранения. Об этом говорилось 9 августа в Ростове-на-Дону на публичных обсуждениях результатов работы ведомства за 6 месяцев.

По материалам территориального органа было приостановлено обращение 19 наименований незарегистрированных медизделий.

— В этом году мы уделили пристальное внимание расходным материалам хирургических отделений, — рассказала «ФВ» руководитель ТО Татьяна Полинская. — В ряде лечебных учреждений проходил отбор медизделий на экспертизу. Недоброкачественными были признаны, например, вата, салфетки марлевые медицинские и бинты. К нашему удивлению, в ряде частных и государственных клиник были выявлены незарегистрированные медицинские изделия. Среди них стоматологическая установка, щелевая лампа и гинекологическое кресло, в инструкции к которому было указано: «Не участвует в диагностических и лечебных процессах и не является медицинским изделием».

Впервые территориальный орган Росздравнадзора привлек к ответственности лечебное учреждение за несообщение о нежелательной реакции, возникшей при применении медизделий.

— От пациентки мы получили обращение, где она указывала, что получила ожоги в месте прикрепления электрода коагулятора, тогда как медицинское учреждение такие сведения нам не подавало, — поясняет Татьяна Полинская. — В результате были составлены протоколы по ст.19.7.8 КоАП РФ в отношении юридического лица и главного врача, они оштрафованы на 30 тыс. и 10 тыс. руб. соответственно.

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»