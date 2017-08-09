«Биокад» планирует открыть до конца года свое представительство в Египте

«Биокад» до конца 2017 года планирует открыть представительство в Египте с прицелом на весь рынок Ближнего Востока. Об этом сообщил ТАСС вице-президент по маркетингу и продажам «Биокад» Олег Павловский.

По его словам, компания также не исключает возможность локализации производства на территории Российской промышленной зоны (РПЗ) в Египте.

«Мы рассматриваем вопрос открытия представительства в Египте с прицелом на весь рынок Ближнего Востока. Кроме того, мы сейчас заняты построением логистики в данном регионе и в связи с этим рассматриваем различные варианты. Вопрос локализации в регионе для нас также открыт, поэтому будем с большим интересом смотреть на развитие этого проекта (Российской промышленной зоны. — Прим. ред.). Сейчас мы уже работаем в нескольких странах региона», — сказал О. Павловский.

Срок реализации проекта РПЗ составит 13 лет и будет разбит на три этапа. Прогнозируемый объем инвестиций резидентов в производства, а также инвесторов и управляющей компании в инфраструктуру составит около 6,9 млрд. долл., сообщили изданию в Минпромторге.

Минпромторг России считает, что около 60 компаний, в том числе фармацевтических, могут стать инвесторами промышленной зоны в Египте, и сейчас ведет с ними переговоры. Компании, заинтересованные в работе на территории промзоны, совершают визиты в Египет в составе делегаций и проводят бизнес-миссии. В составе последней делегации, побывавшей в Каире, были фармацевтические компании «Герофарм», «Верофарм», «Генериум», «Биокад», «Фармасинтез» и другие.

«Фармацевтический вестник»