Правительство РФ может получить право определять норматив финансовых затрат на лекарства для льготников

Минздрав России разработал проект федерального закона, которым вносятся изменения в правовое регулирование правоотношений, связанных с организацией обеспечения граждан, включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи, и не отказавшихся от получения социальной услуги.

Действующая редакция пункта 2 части 3 статьи 41 Федерального закона № 178-ФЗ ‎от 17 июля 1999 года «О государственной социальной помощи» предусматривает, что норматив финансовых затрат в месяц на одного гражданина, получающего государственную социальную помощь в виде социальной услуги по обеспечению лекарствами, медизделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, устанавливается ежегодно федеральным законом, принимаемым одновременно с федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год.

Это приводит к долгосрочной разработке норматива финансовых затрат на очередной финансовый год, что может привести к срыву проведения аукционных процедур на закупку такой продукции.

Законопроектом предлагается наделить Правительство РФ правом определять ежегодный норматив финансовых затрат на лекарства для одного льготника.

«Фармацевтический вестник»