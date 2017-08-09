В июле импорт в Россию фармпродукции из стран дальнего зарубежья снизился на 6,4%

Россия увеличила в январе — июле 2017 г. импорт товаров из стран дальнего зарубежья по сравнению с показателем за аналогичный период 2016 г. на 27,4%, до 107,55 млрд долларов, говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС).

По предварительным данным таможенной статистики, импорт химической продукции в июле, по сравнению с предыдущим месяцем, вырос на 0,1%, до 3,12 млрд долларов, отмечается в сообщении ФТС.

Общий стоимостной объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья в июле составил почти 17,82 млрд долларов, увеличившись к предыдущему месяцу на 0,4%, а к аналогичному периоду прошлого года — на 29,3%.

Среди товаров химической промышленности на 9,5% вырос ввоз продуктов органической и неорганической химии, мыла и синтетических моющих средств — на 5,9%, парфюмерно-косметических товаров — на 4,3%, полимеров и каучука — на 0,5%. Одновременно импорт фармацевтической продукции снизился на 6,4%.

ИСТОЧНИК:FINANZ.RU

gmpnews