STADA демонстрирует значительный рост выручки

Группа показала значительное повышение консолидированной выручки, EBITDA и чистой прибыли. Зафиксирован существенный прирост как в сегменте дженериков, так и по брендированным продуктам.

«Операционное развитие STADA в первые 6 месяцев 2017 года было впечатляющим. Мы достигли двухзначного роста в сегменте дженериков в Бельгии и в сегменте брендированных продуктов в России. Помимо значительного роста выручки, мы смогли также продолжить наращивание прибыльности», — заметил председатель Совета директоров STADA Энгельберт Костер Тьенк Виллинк.

На 30 июня 2017 года чистый долг составил 1 110,9 млн евро (31 декабря 2016 года — 1 118,2 млн евро). Соотношение чистого долга к скорректированной EBITDA в первом полугодии 2017 года улучшилось до 2,3 при условии линейной экстраполяции скорректированной EBITDA в отчетном периоде на весь год (первое полугодие 2016 года — 3.0).

Объявленная выручка в сегменте дженериков показала рост на 9% до 348,5 млн евро во втором квартале 2017 года (второй квартал 2016 года -319,9 млн евро). Скорректированная выручка в сегменте дженериков с учетом портфельных и валютных эффектов повысилась на 6%, до 336,6 млн евро (второй квартал 2016 года — 318,1 млн евро). В первом полугодии 2017 года объявленная выручка в сегменте дженериков выросла на 8% до 674,4 млн евро (первое полугодие 2016 года -627,2 млн евро). Скорректированная выручка в сегменте дженериков с учетом портфельных и валютных эффектов увеличилась на 4% до 648,3 млн евро (первое полугодие 2016 года — 624,9 млн евро). Это было связано прежде всего с первичной консолидации сербской Velexfarm. Помимо этого, выручка в сегменте повысилась в Бельгии и Италии. Дженерики принесли 59% консолидированной выручки (первое полугодие 2016 года — 60,6%).

В России выручка, пришедшаяся на сегмент дженериков, при пересчете на обменный курс прошлого года снизилась на 17% во втором квартале 2017 года и на 13% в первом полугодии 2017 года. Это было связано, прежде всего, с более низкими эффектами объема. Однако, в связи с резко положительным курсовым эффектом российского рубля, выручка в евро во втором квартале 2017 года снизилась лишь на 4%, до 27,8 млн евро (второй квартал 2016 года — 29,1 млн евро).

Объявленная выручка в сегменте брендированных продуктов показала рост на 5% до 228,4 млн евро во втором квартале 2017 года (второй квартал 2016 года -217,5 млн евро). Скорректированная выручка в сегменте брендированных продуктов с учетом портфельных и валютных эффектов повысилась на 2%, до 221,3 млн евро (второй квартал 2016 года — 217,5 млн евро). В первом полугодии 2017 года объявленная выручка в сегменте брендированных продуктов выросла на 15% до 468,8 млн евро (первое полугодие 2016 года -407,3 млн евро). Скорректированная выручка в сегменте брендированных продуктов с учетом портфельных и валютных эффектов увеличилась на 10% до 448,1 млн евро (первое полугодие 2016 года -407,3 млн евро). Это было вызвано, прежде всего, сильными продажами в сегменте в России. Рост вклада сербской субгруппы также оказался заметным. Брендированные продукты обеспечили 41% консолидированной выручки (первое полугодие 2016 года — 39,4%).

В России выручка, пришедшаяся на сегмент брендированных продуктов, при пересчете на обменный курс прошлого года выросла на 14% во втором квартале 2017 года и на 48% в первом полугодии 2017 года. Ввиду резко положительного курсового эффекта российского рубля, выручка в евро — преимущественно благодаря высокому эффекту объема — во втором квартале 2017 года увеличилась на 32%, до 55,6 млн евро (второй квартал 2016 года — 42,2 млн евро).

gmpnews