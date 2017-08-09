Развитие вопреки санкциям

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров — о преодолении последствий санкционного режима

Сегодня дискуссия вокруг санкций разгорелась с новой силой. Эксперты ломают копья, предрекая новые ощутимые последствия нашей экономике вообще и промышленности в частности. Однако я не вижу в принятии очередных ограничений непоправимой угрозы. Вспомните: первые санкции в отличие от того, что планировали их авторы, привели к прямо противоположному эффекту. Мы мобилизовались: предприятия стали искать новые рынки сбыта продукции, альтернативных поставщиков и другие источники финансирования, министерство направило максимум усилий на поддержку проблемных отраслей и секторов промышленности. Большой упор был сделан на внедрение инноваций, модернизацию устаревших предприятий и технологическое развитие.

В результате сейчас, по истечении почти трех лет с момента введения ограничительных мер, можно констатировать, что сами по себе санкции не оказали серьезного негативного влияния на промышленность. Заводы не встали, фабрики работают, а инвесторы, в том числе и иностранные, продолжают реализовывать новые проекты.

Наиболее эффективными оказались меры, связанные с поддержкой конкретных инвестиционных проектов, ориентированных на подтвержденный спрос. Минпромторг России поддерживает их в рамках 22 отраслевых планов импортозамещения. Сейчас реализуются 678 таких проектов. По 130 из них уже началось производство серийной продукции, создано 16 тыс. новых высокопроизводительных рабочих мест, а ведь это соизмеримо с населением небольшого города! Объем выручки к 2020 году от реализации этих проектов составит 500 млрд рублей.

Мы и до введения санкций были нацелены на активное развитие внутреннего производства. Ограничения лишь ускорили этот процесс и помогли нам перестроиться. Один из самых ярких примеров — сельскохозяйственное машиностроение. Отрасль переживает настоящий бум — три года подряд растет производство российской техники, и за 2016 год объемы производства в отрасли выросли на 59,1%. При этом доля отечественной продукции на рынке впервые за 20 лет превысила 50%. Такие темпы роста производства связаны в том числе с действующими мерами государственной поддержки, ростом качества российских агромашин, выпуском новых линеек техники и ростом экспорта.

Подобный потенциал есть и у многих других отраслей. Например, в отрасли машиностроения для пищевой перерабатывающей промышленности. Сейчас доля импортного оборудования на данном рынке составляет более 80%. Тем не менее российские компании способны выпускать высокотехнологичную продукцию, не уступающую по своим параметрам мировым лидерам. Это подтверждает тот факт, что треть производимых в России машин поставляется на экспорт. Основная задача на сегодня — обеспечить продвижение отечественного пищевого оборудования внутри страны.

Хорошие результаты показывает фармацевтическая отрасль — объем производства лекарственных средств за 2016 год вырос на 23,75%, до 285,87 млрд рублей. В сравнении с 2009 годом (96 млрд рублей) объем производства увеличился почти втрое.

Российская легкая промышленность сегодня производит уже не только верхнюю одежду и обувь, но и высокотехнологичные ткани и нетканые материалы для строительства автодорог, сельского хозяйства и медицины; выпускает специальную кожу для автомобильной, авиационной и мебельной промышленности.

В авиастроении в нынешнем году состоялись первые вылеты среднемагистрального самолета МС-21 и нового вертолета Ка-62, ведутся работы по расширению эксплуатационных характеристик МИ-38. Охвачен широкий спектр технологических направлений. В частности, по авиадвигателю ПД-14 подготовлено серийное производство и завершен второй этап испытаний на летающей лаборатории. Началась проектировка двигателя большой тяги ПД-35.

Развивается продуктовая линейка образцов морской техники в гражданском судостроении. Началось серийное строительство траулеров и сейнеров для нового рыбопромыслового флота. Кроме того, состоялась закладка двух комфортабельных пассажирских круизных лайнера класса «река-море».

В мусороперерабатывающей отрасли начинается строительство пяти пилотных комплексов по переработке промышленных и бытовых отходов. В дальнейшем планируется создать несколько экотехнопарков, работающих по полному циклу.

Конечно, трудности есть, глупо было бы это отрицать. Основная проблема — внешнеполитические риски. Бизнес постоянно ловит сигналы, которые посылает рынок, потому что надо планировать свое развитие. А сигналы всё время разнонаправленные: промышленники отдельных стран, например Германии, выступают за снятие санкций, а спустя насколько дней нам угрожают очередным ужесточением. О какой долгосрочной перспективе может идти речь, когда всё нестабильно? Предприятиям нужна прежде всего уверенность в завтрашнем дне. Пока ее нет, но мы уже приноровились работать в таких условиях.

Санкции лишь подстегнули реализацию инвестиционных проектов: мы так или иначе приступили бы к ним в будущем, а ограничения просто нас ускорили. Конечно, хотелось бы уже вздохнуть спокойно и «работать не вопреки». Тем не менее, снятие санкций не видится мне критичным. Мы и сейчас открыты к сотрудничеству с зарубежными коллегами, и готовы обеспечивать им хорошие условия для работы и инвестиций.

В частности, в рамках механизма специального инвестиционного контракта мы можем обеспечить для инвесторов гарантию стабильности налоговых и регуляторных условий в обмен на обязательства модернизировать или создать и освоить производство промышленной продукции в России.

Сейчас Минпромторг России уже заключил девять федеральных специальных инвестиционных контрактов (СПИК) на реализацию проектов в различных отраслях промышленности. Этот инструмент поддержки заинтересовал таких крупных иностранных инвесторов, как Claas, Mazda, Gildemeister, Mercedes-Benz. Суммарный объем заявленных инвестиций в промышленность в рамках проектов по всем заключенным специнвестконтрактам составит не менее 154 млрд рублей.

Кроме этого, такие иностранные инвесторы, как Hyundai Motor Company, «АВМ-Трэйд», Wilo, Volvo, Caterpillar, Mitsui, Yamaha, AstraZeneca, Novo Nordisk, «Сопрема», также подали заявки на заключение СПИК. Эти заявки сейчас рассматриваются. Идут переговоры и со многими другими иностранными инвесторами, желающими заключить СПИК.

Так что, несмотря на санкции, наше сотрудничество с зарубежными партнерами не останавливается, а, скорее, набирает обороты. Россия в очередной раз доказала, что способна мобилизоваться в трудных условиях и быть надежным партнером.

iz.ru