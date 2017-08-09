Минздрав подал в суд на «Р-Фарм» за нарушение сроков поставок

Минздрав России подал три иска к фармацевтической компании «Р-Фарм» на общую сумму 26,7 млн рублей за просрочку поставок препаратов по государственным контрактам. Соответствующие заявления зарегистрированы Арбитражным судом Москвы 7 августа.

Как сообщили информационному агентству RNS в пресс-службе Минздрава, иски поданы «с целью взыскания с него [ответчика. – Vademecum] неустойки (пени) за несвоевременное исполнение им своих контрактных обязательств, возникших за период 2014 года».

В «Р-Фарм» тому же агентству заявили, что «на сегодняшний день не получали информацию об исках».

В тот же день, 7 августа, Арбитражный суд Москвы зарегистрировал другой, более крупный иск российского подразделения американской фармкомпании Johnson&Johnson (ООО «Джонсон&Джонсон») к фармацевтической группе «Роста». Сумма исковых требований составила боле 1 млрд рублей. Подробности дела пока неизвестны – на сайте арбитражного суда отмечен лишь факт подачи заявления.

АО «Р-Фарм» – российская фармацевтическая компания. Владельцем 90% акций является Алексей Репик, 10% акций в апреле 2017 года купила японская Mitsui. Основные направления деятельности – производство лекарств и биопрепаратов, исследования и разработка новых препаратов и технологий, поставки на российский рынок лекарственных средств иностранных производителей. «Р-Фарм» является абсолютным лидером в сфере госзакупок лекарственных средств. В рейтинге Vademecum «TOП100 операторов лекарственного госзаказа» по итогам 2016 года компания заняла первое место с объемом заключенных контрактов 55,5 млрд рублей (это почти 10% рынка госзакупок).

Источник: Картотека арбитражных дел

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