Продавать лекарства онлайн предложили через сайт ЕГАИС

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предлагает допускать к торговле лекарствами через интернет только те компании, которые зарегистрируют домен на сайте Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС) – egais.ru, рассказал Vademecum глава АКИТ Алексей Федоров. Право создавать такие домены должно быть доступно только компаниям с опытом работы в фармрознице, имеющим необходимые лицензии, полагает он.

«Если у компании есть сеть аптек, где лекарства правильно хранятся, то она может зарегистрировать свой домен на egais.ru, – объясняет Федоров. – Если компания продает лекарства в интернете, но у нее нет своего домена на egais.ru, то ее сайт должен блокироваться Роскомнадзором».

По словам Федорова, члены АКИТ на следующей неделе направят письма со своими предложениями в Минфин и Минздрав.

Сейчас закона, который бы регулировал онлайн-продажу лекарств, в России нет, торговля через интернет фактически запрещена.

В начале 2017 года Минздрав разработал проект постановления правительства, определяющий порядок продажи лекарств через интернет. Предполагалось, что онлайн-торговлю смогут вести только реально существующие аптечные организации, а доставлять покупателям препараты, в том числе рецептурные, будут курьеры с фармацевтическим образованием.

В июне руководитель Департамента лекарственного обеспечения и медизделий Минздрава Елена Максимкина заявила, что законопроект об интернет-продаже лекарств не будет включать в себя рецептурные препараты.

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