Siemens обновит софт для медоборудования из-за риска взлома

Немецкий концерн Siemens планирует обновить программное обеспечение (ПО) для некоторых видов медицинского оборудования в августе 2017 года в целях защиты от возможного взлома.

В Siemens обнаружили уязвимости в ПО для позитронно-эмиссионных томографов (ПЭТ), которые функционируют на базе Microsoft Windows 7. Как сообщалось в уведомлении Министерства внутренней безопасности США, воспользоваться такой уязвимостью способен даже хакер с низким уровнем навыков, обладающий знаниями о слабых местах более ранних версий Windows.

Ранее немецкий производитель призывал пользователей своего оборудования отключить томографы от сети во избежание атак. Однако позднее представитель Siemens уверил, что никаких свидетельств об атаках на томографы обнаружено не было, а отключение было вовсе не обязательным.

В России 26 июня 2017 года из-за хакерской атаки прекратила прием анализов вся сеть лабораторных центров «Инвитро».

Siemens AG – немецкий концерн, основанный в 1847 году. Siemens работает в сфере электроники, энергетического оборудования, медоборудования и других областях. Штаб-квартира компании находится в Мюнхене. Выручка Siemens в 2016 году составила 79,6 млрд евро, чистая прибыль – 5,6 млрд евро.

В августе 2017 года концерн Siemens заявил о решении отложить IPO своего подразделения медтехники Healthineers на 2018 год в связи с неудовлетворительными квартальными показателями всего концерна.

Источник: Reuters

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