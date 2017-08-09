«Фармакор Продакшн» получил кредит от банка «Александровский» на сумму 500 млн рублей

Банк «Александровский» предоставил три кредитные линии компании «Фармакор Продакшн» на общую сумму 500 млн рублей. Как сообщили в пресс-службе банка, заемные средства направлены на финансирование текущей деятельности компании по производству лекарственных средств и биологически активных добавок.

«В банке “Александровский” сформированы фокусные группы специалистов с глубокой экспертизой по отраслевым направлениям бизнеса, в т.ч. по рынку фармацевтики. Это позволяет нам точно анализировать перспективы бизнеса заемщиков и хорошо понимать потребности клиентов. Мы высоко оцениваем потенциал фармацевтической отрасли и «Фармакор Продакшн» как одного из важных игроков регионального рынка, поэтому готовы к долгосрочному сотрудничеству с компанией», – комментирует заместитель председателя правления банка «Александровский» Дмитрий Истюфеев.

«В стратегических планах развития “Фармакор Продакшн” – рост объемов производства и увеличение ассортимента выпускаемой продукции. Получив финансирование банка “Александровский”, мы рассчитываем на успешную реализацию поставленных планов», – сообщает коммерческий директор фармкомпании Елена Новикова.

«Фармацевтический вестник»