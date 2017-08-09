Эксперт: легальная интернет-торговля не способна увеличить объемы продажи лекарств

8 августа в Администрации Президента РФ состоялся круглый стол на тему «Дистанционная торговля лекарствами» под председательством советника Президента РФ Германа Клименко. Цель круглого стола – определить текущий статус проекта и позиции участников.

Как отметила исполнительный директор СПФО Лилия Титова, дистанционная торговля лекарственными препаратами и присутствие фармацевтической отрасли в интернет-пространстве – эти направления развиваются во всем мире, и Россия не стала исключением. На разных площадках регуляторных органов время от времени поднимается инициатива легализации интернет-аптек.

«На наш взгляд, погрузить работу онлайн-аптек в четкое и контролируемое правовое поле – первостепенная задача этой инициативы. При этом условия работы и для стационарных аптек, и для аптек, занимающихся доставкой, должны быть тождественными. Существующую законодательную базу ослаблять недопустимо», – считает эксперт.

При этом Лилия Титова отметила: в то, что легальная интернет-торговля увеличит объемы продажи лекарств, не верится. Люди потребляют столько лекарств, сколько необходимо для лечения или поддержания здоровья.

«Говорить о том, что дистанционная торговля улучшит доступность лекарственного обеспечения, тоже спорно. Мы же понимаем, что вряд ли найдутся желающие доставлять лекарства в отдаленные деревни. По сути, это проект для жителей больших городов, с развитой транспортной инфраструктурой», – добавила она.

Оксана Баранова

«Фармацевтический вестник»