Эксперт: запрет импорта лекарств из США приведет лишь к увеличению поставок из Европы

За последние 1,5 года в Россию, по данным RNC Pharma, ввозилась фармпродукция 27 компаний, которые юридически расположены в США.

Однако фармбизнес не верит в то, что в ответный санкционный список России может попасть фармпродукция. Одним из первых свой вариант комплексного ответа на санкции США предложил Лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Он предлагает отказаться от косметических товаров Procter & Gamble, Johnson & Johnson. Всем государственным учреждениям и предприятиям Сергей Миронов предлагает перейти с программного обеспечения «Майкрософт» на «Линукс» с открытым программным кодом.

«На войне – как на войне», — заявил Сергей Миронов.

В перечне лидера «Справедливой России» нет фармацевтической продукции. По информации «ФВ», не говорят о возможности отмены импорта препаратов и в Открытом правительстве. По мнению представителей фармбизнеса, Россия не будет вводить секторальные санкции, которые касаются фармы.

Поставки лекарств ( готовых форм и in-bulk) из США занимают в общем объеме импорта относительно небольшую долю. В 2016 г. — порядка 30 млрд руб. (в ценах с учетом стоимости таможенной статистики) – это около 5% от общего объема импорта ЛП за период. По итогам первых двух кварталов 2017 г. это порядка 12,3 млрд. руб. (4,3% от общего объема поставок). Такие данные предоставила аналитическая компания RNC Pharma.

«Но надо понимать, что мы имеем дело с глобальным бизнесом. Значительная часть препаратов, правообладателями которых являются американские фармкомпании, поставляется фактически из других стран, в т.ч. из Европы. Реальный объем импорта продукции, принадлежащей американским производителям, ввозится в нашу страну в куда больших объемах. По итогам 2016 г. это порядка 81,4 млрд руб. (13,5% от общего объема поставок), по итогам 1-2 кв. 2017 г. 38,4 млрд руб. (те же 13,5%). За последние 1,5 года в нашу страну ввозилась продукция 27 компаний, которые юридически расположены в США, лидерами по объемам импорта являются Pfizer, MSD и Johnson & Johnson. Запрет импорта из США создаст определенные неприятности американским компаниям, но это приведет лишь к увеличению поставок из Европы. Ни российская экономика, ни российский потребитель от этих мер ровным счетом ничего не выиграет», — поясняет директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.

Оксана Баранова

«Фармацевтический вестник»