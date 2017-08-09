Комментарии к финансовому отчету Teva за II квартал 2017 года

Третьего августа Teva опубликовала финансовый отчет за II квартал 2017 года, в котором, в частности, говорилось о том, что компания сокращает деятельность в 45 странах, говорится в пресс-релизе.

В связи с этим Teva Россия считает необходимым разъяснить: страны, в которых планируется закрыть бизнес, относятся в основном к Африке и региону Ближнего Востока, где у компании небольшое присутствие.

Российский офис продолжает свою работу в текущем режиме, без каких-либо изменений в операционной деятельности. Компания успешно развивает локальное производство на заводе в Ярославле и имеет долгосрочные планы присутствия на российском рынке, который для Teva остается одним из стратегических.

«Фармацевтический вестник»