Уральскую сеть «Классика» может купить самарская «Имплозия»

Как стало известно «ФВ», аптечная сеть «Имплозия» рассматривает возможность покупки сети «Классика», представленной 166 аптеками в Челябинске и Екатеринбурге. Однако официального подтверждения этому пока нет.

В начале августа региональное издание «Самарское обозрение» сообщило о возможной сделке, которая якобы будет проведена путем выкупа долгов «Классики». Однако крупнейшие кредиторы — «СИА Групп» и ЦВ «Протек» – эту информацию «ФВ» не подтвердили. Директор по маркетингу сети «Имплозия» Михаил Сенцов от комментариев воздержался. Источники «ФВ» говорят, что переговоры ведутся, но речь идет о продаже без долгов. Директор «Классики» Александр Ширеков на запрос «ФВ» не ответил.

Аптечная сеть «Классика» несколько сдала свои позиции в последнее время. По данным AlphaRM, ее рыночная доля за последние полгода снизилась. Если по итогам 2016 г. она занимала 0,85% рынка, то по итогам первого полугодия уже 0,6%. Снизилось и количество аптек со 184 до 177. Товарооборот сети в 2016 г. составил 8,7 млрд руб.

Сетью управляют несколько ООО, основным владельцем которых является Вячеслав Штеркель. СМИ называют его деловым партнером челябинского бизнесмена, депутата Госдумы Олега Колесникова. Однако он владельцем сети не был, в бывших собственниках значится только Колесникова Александра Олеговна. В ноябре 2016 г. Вячеслав Штеркель был оштрафован за систематическую задержку зарплаты на другом предприятии, которым о частично владел и управлял, – ООО «Урал Молоко».

Основные юрлица, управляющие «Классикой», – ООО «Аптека «Классика» ЧЛ (Челябинск), ООО «Аптека «Классика» ЕК (Екатеринбург), ООО «Аптека «Классика» ТМ (Тюмень, сейчас аптек в этом городе уже нет). Как сообщал «ФВ», все три компании в июне — июле подали в арбитражный суд заявления о банкротстве. Общая сумма долгов, которые взыскиваются через суд, превысила 690 млн руб. Основные кредиторы – «СИА Групп», через суд дистрибьютор пытается взыскать 269,2 млн руб., ЦВ «Протек», общая сумма исков – 169,3 млн руб., «Катрен», у компании один иск на 115,8 млн руб.

«Поскольку мы сейчас судимся с поставщиками, напрямую нам товар никто не отгружает, – пояснил ранее «ФВ» Александр Ширеков. – Удовлетворить все требования кредиторов не получается, и я, будучи гендиректором, обязан подать заявление о банкротстве. Теперь процедура выполнена, осталось ждать решения арбитражного суда».

Стоит отметить, что аптечная сеть «Классика» ведет активную деятельность в соцсетях, ее странички постоянно обновляются, также достаточно оперативно появляются ответы на вопросы постетителей официального сайта фармритейлера.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»