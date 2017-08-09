Правительство Индии принимает меры по повышению доступности лекарств

В Индии образован комитет, в задачу которого будет входить разработка мер по повышению доступности лекарственных средств, сообщает газета The Hindu. Об этом заявил министр химической промышленности и удобрений Индии Мансукх Мандавийя.

По его словам, комитет будет заниматься разработкой политики, направленной на обеспечение лекарствами бедных слоев населения. Кроме того, комитет займется пересмотром закона о контроле за ценами на лекарственные препараты в целях укрепления его регуляторных положений.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»