Merck KGaA и Медицинский колледж Бейлора будут совместно разрабатывать вакцины

Специалисты в сфере вакцинопрофилактики давно жаловались на то, что система разработки вакцин упускает болезни, распространенные в бедных странах, ставя во главу угла прибыльные проекты, сообщает FiercePharma. И вот биотехнологическое подразделение немецкой фармкомпании Merck KGaA, действующее в США под названием MilliporeSigma, и Медицинский колледж Бейлора объединяют усилия для борьбы с болезнями, представляющими серьезную угрозу, но обойденными вниманием исследователей.

Две группы объединились для совместной разработки вакцин против непопулярных и новых заболеваний. Первоначально их усилия будут нацелены на создание вакцины для профилактики шистосомоза – заболевания, которое, по данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), занимает второе место среди смертельных паразитарных заболеваний после малярии. Помимо разработки вакцин, партнеры будут работать над улучшением производства и искать оптимальные способы доставки вакцин в те места, где в них существует потребность.

После недавних вспышек эпидемий, вызванных вирусами Эбола и Зика, специалисты в сфере вакцинопрофилактики поддерживают именно такой тип партнерства. Высокая стоимость разработки и непредсказуемые вспышки инфекций заставили многие компании, работающие в данной сфере, выбрать разделение рисков в подходе к разработке вакцин против новых и обойденных вниманием болезней.

Вирусы Эбола и Зика показали, что разработка вакцин как реакция на уже проявившееся заболевание – путь, далекий от идеала, а вспышка заболеваемости, вызванная смертельным коронавирусом MERS, в 2015 г. заставила ученых всерьез переживать по поводу отсутствия вакцины против этого вируса.

В ответ на эти вызовы в начале текущего года правительства многих стран, фармкомпании и некоммерческие организации создали Коалицию для обеспечения готовности к эпидемическим заболеваниям (Coalition for Epidemic Preparedness). Эта глобальная организация нацелена на объединение ресурсов и усилий в работе над вакцинами против вспышек известных и будущих инфекций. Среди фармпроизводителей работу организации поддерживают GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson, Pfizer и Takeda.

Однако, вывод на рынок вакцины Dengvaxia против лихорадки денге компании Sanofi может заставить фармпроизводителей подумать дважды, прежде чем поддержать какой-либо проект разработки вакцин. Продажи указанной вакцины принесли компании всего лишь 1 млн долл. за последний квартал, тогда как на ее разработку было потрачено 1,5 млрд долл. и 20 лет усилий.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»