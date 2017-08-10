Госаптеки Коми рассчитались с «Протеком» и избежали банкротства

Арбитражный суд Республики Коми прекратил производство по делу о банкротстве «Госаптек Коми» по иску ЦВ «ПРОТЕК». Как сообщил первый заместитель генерального директора ЦВ «Протек» Владимир Малинников, сеть полностью погасила долг перед дистрибьютором, составлявший в общей сложности 14,8 млн рублей. В эту сумму входит 3,5 млн рублей, которые «Протек» собирался вернуть в рамках еще одного судебного процесса – дело, вероятно, также будет закрыто в сентябре.

В компании не смогли ответить, гасит ли сеть долги перед другими поставщиками. Только в июле иски к Госаптекам подали четыре энергокомпании (в сумме более чем на 1,3 млн рублей), в мае и июне истцами также становились энергетики и охранные фирмы. Последние иски от «Протека» были поданы в апреле, от иных дистрибьюторов – еще в 2016 году, когда долги сети превышали 120 млн рублей.

Между тем в начале августа представители общественных организаций заявили о необходимости сохранения одной из аптек сети в отдаленном поселке Каджером Печорского района. Ранее, по сообщениям региональных СМИ, число аптечных учреждений сети было сокращено.

Несмотря на тяжелое положение Госаптек Коми, бывший директор предприятия незаконно начислил себе 340 тыс. рублей компенсации при увольнении. В связи с этим прокурор региона возбудил уголовное дело.

Василий Когаловский

«Фармацевтический вестник»