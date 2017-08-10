В расширение производства шприцев в Кирове вложат 600 млн рублей

Производитель шприцев ООО «Восток», участник кировского биохимического кластера, в 2018–2023 годах намерен вложить 600 млн рублей в расширение производства игл для медицинских шприцев. Половину этой суммы предприятие рассчитывает получить в виде льготного кредита из Фонда развития промышленности (ФРП).

На создание производственного участка, который будет обеспечивать выпуск одноразовых шприцев, комплектацию игл, стерилизацию и последующую упаковку, уже направлено более 150 млн рублей.

На первом этапе планируется выпускать более 1 млн шприцев в месяц, а выход на проектную мощность – 20 млн штук ежемесячно – намечен на конец 2017 года. В перспективе «Восток» рассчитывает увеличить мощности до 40 млн штук в месяц.

Планируемый объем отгрузки к 2023 году достигнет 200 млн рублей в год, сообщает «Коммерсантъ». О планах по расширению компания «Восток» заявила при подписании соглашения о сотрудничестве с врио губернатора Кировской области Игорем Васильевым.

Завод еще в 90-х годах производил до 470 млн одноразовых шприцев в год, однако в 2007–2011 годах находился в процедуре банкротства. Производство заново заработало с приходом нового собственника – Дмитрия Пантелеева.

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Источник: Коммерсантъ

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