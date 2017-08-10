В Гвинее начались испытания российской вакцины от Эболы

В Гвинее начались пострегистрационные исследования российской вакцины против лихорадки Эбола, сообщили в Минздраве России.

В ходе исследований, которые будут проходить на базе Научного клинико-диагностического центра эпидемиологии и микробиологии (НКДЦЭМ), построенного металлургической компанией РУСАЛ в провинции Киндия, вакциной будут привиты более тысячи добровольцев. Программа испытаний включает вакцинацию добровольцев и наблюдение в течение года за состоянием их здоровья и формированием иммунитета.

«Успешные результаты исследований позволят использовать российский препарат для профилактики Эболы во всем мире», – говорится в сообщении.

Вакцина «ГамЭвак Комби» была создана в Федеральном научно-исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. почетного академика Н.Ф. Гамалеи. В России препарат был зарегистрирован в конце 2015 года, а в феврале и мае 2016 года состоялась его презентация на площадке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Это не единственная российская разработка в данной области. Есть еще две вакцины от вируса Эбола, одна из них разработки того же Центра им. Н.Ф. Гамалеи, а другая создана в новосибирском Государственном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Последняя серьезная эпидемия Эболы началась в 2013 году в Западной Африке. По данным ВОЗ, тогда геморрагической лихорадкой заразились более 28,6 тысячи человек, скончались 11,3 тысячи. Как заявили в ВОЗ, риск распространения вируса Эбола является низким, и теперь страны «имеют возможность быстро реагировать в случае возникновения новых чрезвычайных ситуаций».

НКДЦЭМ был построен компанией РУСАЛ в разгар эпидемии Эболы в 2015 году. Инвестиции РУСАЛа в строительство центра составили более $10 млн.

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