Allergan продаст крупную долю в Teva

Первая владеет 10% второй. Пришло время избавления от нестратегических активов.

В августе 2016 года, когда «Тева фармасьютикал индастриз» (Teva Pharmaceutical Industries), выложила 40,5 млрд долларов за «Актавис» (Actavis), бизнес генерических препаратов «Аллерган» (Allergan), последняя обзавелась 9,9-процентной долей израильского фармацевтического гиганта, став его крупнейшим акционером. На тот момент пакет ценных бумаг оценивался в 5,3 млрд долларов, но продать его было нельзя до наступления августа 2017-го.

Сейчас, когда руки «Аллерган» развязались, можно смело искать покупателя на акции «Тева». Поскольку котировки компании из Петах-Тиквы изрядно рухнули, стоимость искомого долевого участия опустилась до 3,2 млрд долларов. Решение будет принято в августе. Если «Аллерган» действительно избавится от акций «Тева», которые, кстати, не считает стратегически важными, рынок воспримет поступок отражением чрезвычайной неуверенности в бизнес-будущем генерического локомотива — и его биржевой курс упадет еще больше, хотя он и без того опустился на 55%.

Тем временем «Тева» продолжает искать исполнительного директора взамен Эреза Выгодмана (Erez Vigodman), уволенного в феврале. Витали слухи, будто Паскаль Сорио (Pascal Soriot), глава «АстраЗенека» (AstraZeneca), согласился встать у руля тонущего корабля, но ничего такого не произошло. В целом же отраслевые эксперты сходятся во мнении, что ситуация с крупными дженериковыми предприятиями, такими как «Тева» и «Майлан» (Mylan), основная деятельность которых завязана на выпуске копий препаратов, будет только ухудшаться. И просвета здесь не наблюдается.

mosmedpreparaty