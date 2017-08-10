У фармкомпаний завышенные ожидания от Digital технологий

При формировании стратегий по продвижению препаратов с помощью Digital технологий, фармкомпании ожидают увеличения доли рынка и активный рост продаж препаратов. По словам генерального директора Sova Digital Максима Горошкова, это чересчур высокие ожидания от Digital технологий.

«Как Digital влияет на продажи? Никак. Или почти никак», — заявил эксперт в рамках организованного компанией бизнес-завтрака «Digital: ожидание и реальность».

Но это не значит, что они не работают. Инвестиции в этот канал продолжают расти. В отличие от традиционных способов продвижения, например, таких как ТВ-реклама, Digital технологии позволяют достучаться до определенного сегмента покупателей. При этом акцент специалисты советуют делать не на продвижении бренда как такового, а на воздействие непосредственно на покупателей.

Про повышение продаж можно говорить только на этапе мотивирования пациента совершить покупку онлайн. Но, как известно, дистанционная продажа лекарств в настоящий момент запрещена.

Тем не менее наиболее удачными инструментами при продвижении ОТС препаратов с помощью Digital технологий являются соцсети, блоги, баннеры. Главное, по словам Максима Горошкова, формировать правильные ожидания от этого способа продвижения.

По словам представителей фармкомпаний, принимавших участие в мероприятии, инвестиции в Digital окупаются чуть позже по сравнению с тем же на ТВ. Растут и продажи, но не так быстро, как хотелось бы бренд-менеджерам.

Кроме того, Digital позволяет напрямую выстраивать взаимоотношения с врачами, которые, по твердому убеждению экспертов, являются точно такими же пользователями интернета, как и пациенты. И продвигать, таким образом, Rx-препараты.

По последним данным, которые привело агентство, 74% врачей используют интернет в профессиональных целях, 33% из них – ежедневно. На первом месте запросов от врачей стоят: информация об лекарствах, научные статьи, медицинские новости. По итогам 2015 года наиболее активными пользователями оказались урологи.

Оксана Баранова

«Фармацевтический вестник»