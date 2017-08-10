В России может быть создан межведомственный координационный орган по борьбе с картелями

Президент России Владимир Путин поручил внести в законодательство изменения, направленные на выявление и пресечение деятельности картелей.

В частности, Правительству РФ поручено до 1 октября 2017 г. обеспечить подготовку и внесение в Госдуму проектов федеральных законов, направленных на своевременное выявление и пресечение деятельности картелей, а также на ужесточение уголовной и административной ответственности за такую деятельность. Кроме того, глава государства поручил правительству принять меры по совершенствованию информационного, в том числе электронного, взаимодействия антимонопольных органов с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и хозяйствующими субъектами в целях оперативного реагирования на нарушения законодательства РФ, связанные с заключением антиконкурентных соглашений.

Также до 1 октября 2017 г. ФАС совместно с МВД, ФСБ, Следственным комитетом и при участии Генпрокуратуры должны разработать межведомственную программу мер по выявлению и пресечению деятельности картелей и при необходимости создать соответствующий межведомственный координационный орган.

Лекарственные препараты и медицинские изделия занимают одну из первых позиций в перечне товарных рынков, наиболее подверженных картелизации.

«Уровень картелизации госзакупок лекарств в настоящее время составляет, по моим субъективным оценкам, порядка 50%», — заявлял ранее начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.

«Фармацевтический вестник»