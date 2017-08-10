Johnson & Johnson планирует взыскать с ЗАО «РОСТА» миллиард рублей

В Арбитражный суд Москвы 7 августа поступило исковое заявление от российской «дочки» Johnson & Johnson (J&J) – ООО «Джонсон & Джонсон» – о взыскании с ЗАО «РОСТА» 1,01 млрд руб. Согласно Картотеке арбитражных дел, определения суда о принятии иска пока нет.

J&J за два года лишь дважды обращалась в арбитраж для взыскания долгов. Точнее, исков было больше, но часть из них связана с A.v.e Group. Одно дело на 70,83 млн руб. проиграно (долги «Аптека Холдинг Рус»), второе – на 32,57 млн руб. выиграно. В основном же J&J в последнее время выясняет отношения через суд с таможенными органами.

Что касается ЗАО «РОСТА», то подача исков к компании продолжается. В августе поступило семь заявлений на общую сумму1,15 млрд руб., в июле – тоже семь на сумму 258,5 млн руб.

За последнее время крупный иск, превышающий миллиард рублей, к ЗАО «РОСТА» подается второй раз. 31 мая 2017 г. на сумму 1,3 млрд руб. подало заявление ООО «Актавис». Общая сумма исков за 2017 г. составила 4,8 млрд руб.

Как сообщал «ФВ», 12 июля 2017 г. дистрибьютор «РОСТА», принадлежащий бизнесмену Давиду Паникашвили, продал розничный бизнес. Покупателем стала компания «Эркафарм», управляющая сетями «Доктор Столетов» и «Озерки». Первый вице-президент «РОСТА» Александр Тарасов рассказал «ФВ», что речь идет обо всем розничном бизнесе компании, то есть помимо сетей в Санкт-Петербурге и Москве продана сеть «Ладушка» в Нижнем Новгороде. Он добавил, что сделка будет закрыта до конца года.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»