Утвержден порядок формирования регистрационного досье на лекарственный препарат Россия вышла на латиноамериканский рынок диагностики туберкулеза » Приказ Минздрава России № 409н от 12.07.2017 г. «Об утверждении порядка формирования регистрационного досье на лекарственный препарат и требований к документам в его составе, требований к объему информации, предоставляемой в составе регистрационного…» Принят: Июль 12, 2017 (№ 409н от 12.07.2017 г.) Приказ Минздрава России № 409н от 12.07.2017 г. «Об утверждении порядка формирования регистрационного досье на лекарственный препарат и требований к документам в его составе, требований к объему информации, предоставляемой в составе регистрационного досье, для отдельных видов лекарственных препаратов для медицинского применения и порядка представления документов, из которых формируется регистрационное досье на лекарственный препарат для медицинского применения в целях его государственной регистрации» (Зарегистрирован в Минюсте России 08.08.2017 № 47706). «Фармацевтический вестник»