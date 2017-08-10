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Приказ Минздрава России № 409н от 12.07.2017 г. «Об утверждении порядка формирования регистрационного досье на лекарственный препарат и требований к документам в его составе, требований к объему информации, предоставляемой в составе регистрационного…»

Принят: Июль 12, 2017 (№ 409н от 12.07.2017 г.)

Приказ Минздрава России № 409н от 12.07.2017 г. «Об утверждении порядка формирования регистрационного досье на лекарственный препарат и требований к документам в его составе, требований к объему информации, предоставляемой в составе регистрационного досье, для отдельных видов лекарственных препаратов для медицинского применения и порядка представления документов, из которых формируется регистрационное досье на лекарственный препарат для медицинского применения в целях его государственной регистрации» (Зарегистрирован в Минюсте России 08.08.2017 № 47706).

«Фармацевтический вестник»

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Август 10, 2017 | Просмотров: 34