RNC Pharma: независимые аптеки контролируют 19,8% рынка фармрозницы

Аналитическая компания RNC Pharma представляет рейтинг аптечных сетей России по итогам 1-2 кв. 2017 г.

На фоне довольно скромных темпов роста розничного-коммерческого рынка сетевая фармрозница не перестает активно консолидироваться. Где-то сделки приводят к образованию новых отраслевых лидеров, которые, сметая все на своем пути, рвутся на первые строчки рейтинга, где-то просто укрепляют позиции тех или иных игроков на локальных рынках. Парадоксальным образом битвы за первые места в «партере» и «бельэтаже» практически не касаются тех участников рынка, которые можно условно назвать «галеркой», и которые до сих пор являются одной из основных действующих сил российской фармрозницы как в региональном масштабе (особенно это характерно для республик Северного Кавказа), так и в целом на рынке.

В России насчитывается порядка 10,8 тыс. шт. независимых аптечных учреждений (почти каждая 5-я российская аптека), а совокупная доля рынка, которую контролируют такие организации, составляет 19,8%, если считать в рублях. Плюс помимо независимых аптек в нашей стране работает порядка 2,1 тыс. небольших аптечных сетей (объединяющих от 3-х до 9 аптек), суммарно это еще порядка 7,2 тыс. аптечных учреждений и порядка 9,8% от общего денежного объема российской фармрозницы. В известном смысле два этих конгломерата — это самое крупное образование российской фармрозницы, причем зачастую эффективность таких структур в отношении продажи лекарств даже выше таковой у крупных сетевых организаций.

Правда, для фармкомпаний этот сегмент рынка до сих пор представляет собой своеобразную «терра инкогнито», на которую сложно влиять и с которой очень непросто взаимодействовать. Кроме того, в отрасли бытует устойчивое мнение о скором конце независимой фармрозницы. Аналитики RNC Pharma считают, что подобные выводы все-таки преждевременны.

Таб. ТОП аптечных сетей по доле на розничном-коммерческом рынке ЛП России по итогам 1-2 кв. 2017 г.

«Фармацевтический вестник»