Витамин B3 повышает вероятность благоприятного исхода беременности

Прием беременными женщинами витамина B3 в течение беременности позволит снизить риск выкидыша и развития врожденных пороков у плода, пишут MedicalXpress. Свою работу, опубликованную в New England Journal of Medicine, австралийские ученые назвали прорывом в исследованиях причин неблагоприятного исхода беременности и возможностей его предотвращения.

Ежегодно по всему миру рождается 7,9 млн детей с врожденными пороками развития. В результате 12-летних исследований ученые выяснили, что именно недостаток витамина В3 в организме будущей матери препятствует правильному развитию органов эмбриона.

В рамках своей работы исследователи провели секвенирование генома представителей семей, в которых были зафиксированы случаи рождения детей с врожденными патологиями и частые выкидыши. У этих женщин была выявлена генетическая мутация, ответственная за снижение выработки никотинамидадениндинуклеотида, который синтезируется при участии витамина B3. Испытания на мышах подтвердили, что дополнительное введение витамина позволяет полностью избежать выкидышей и врожденных дефектов у животных.

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