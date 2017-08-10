Начальник управления Минздрава Белоруссии – о качестве лекарств

Заместитель директора департамента фармацевтической промышленности, начальник управления экономики и маркетинга Министерства здравоохранения Беларуси Виктор Шеин ответил на вопросы радио Sputnik Беларусь.

Начальник управления Минздрава о качестве белорусских лекарств

Отличаются ли белорусские лекарства от импортных аналогов, насколько идентичны ингредиенты, из которых создаются белорусские препараты?

«Бытует мнение, что белорусские лекарственные средства производятся из субстанций, некачественно очищенных. Могу заверить, что это не так. Вопросы качества до недавнего времени поднимались нашими конкурентами, которых мы начинаем вытеснять с рынка за счет ценовой политики. Белорусские лекарства производятся из тех же субстанций, что и препараты мировых производителей», — сказал Шеин.

По мнению Виктора Шеина, аптеки заинтересованы в сбыте более дорогостоящих лекарств, которые приносят больший доход, а некоторые доктора рекомендуют импортные препараты, имея при этом собственную материальную выгоду.

gmpnews