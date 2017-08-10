«Янссен» выпустила первую упаковку ЛП с двумерным кодом в рамках эксперимента по маркировке

Компания «Янссен», фармацевтическое подразделение «Джонсон & Джонсон», объявляет о начале производства лекарственного препарата «Рисполепт», применяемого в терапии шизофрении у взрослых, в упаковке с использованием двумерного штрихового кода в формате Data Matrix ECC200.

Производство продукта в новой упаковке запущено на заводе компании в г. Берсе (Бельгия) в рамках пилотного проекта по маркировке контрольными знаками и мониторингу оборота отдельных видов лекарственных препаратов для медицинского применения, утверждённого постановлением Правительства РФ от 24 января 2017 года № 62. Первая коммерческая поставка продукта в новой упаковке в Россию ожидается в сентябре 2017 года.

Основной целью проекта являются защита пациентов от фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных лекарственных препаратов и предоставление неограниченному кругу потребителей возможности проверки легальности зарегистрированных лекарственных препаратов, находящихся в гражданском обороте.

Второй препарат компании «Янссен», заявленный для участия в пилотном проекте, противоэпилептическое средство «Топамакс», применяемое у взрослых и детей, будет выпускаться в упаковке с новой маркировкой с начала октября 2017 года.

Екатерина Погодина, исполнительный директор компании «Янссен» в России, отметила:

«Компания «Янссен» разделяет и поддерживает инициативу российских регуляторных органов по созданию системы мониторинга движения лекарственных препаратов, что позволит обеспечить прозрачность и контроль качества и безопасности обращающихся лекарственных средств. Компанией накоплен значительный опыт, которым мы делимся, активно участвуя в деятельности сформированной Росздравнадзором рабочей группы».

Компания «Янссен» нацелена на поиск решений для наиболее значимых неудовлетворенных потребностей здравоохранения. Ее деятельность сосредоточена в таких областях, как инфекционные заболевания, онкология, иммунология, неврология и психиатрия, а также гастроэнтерология. Действуя во благо пациентов, компания разрабатывает инновационные продукты и решения для здравоохранения, которые помогают людям по всему миру.

gmpnews