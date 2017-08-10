3 компании фармсектора попали в ТОП-10 самых инновационных компаний мира

Forbes опубликовал свой седьмой по счету ежегодный рейтинг самых инновационных компаний мира.

Список самых инновационных компаний мира, составленный в сотрудничестве с консалтинговой компанией Innovator, наглядно демонстрирует, как в различных секторах появляются новые игроки и привлекают внимание инвесторов.

Список самых инновационных компаний Forbes включает в себя те компании, которые, по мнению инвесторов, в ближайшем будущем сделают прорыв в своей области.

В этом году в ТОП-10 самых инновационных компаний вошли 3 компаниифармацевтического сектора:

SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUCTS CO LTD — 4 место

Страна: Китай

Сфера деятельности: биотехнологии

Китайская биотехнологическая компания Shanghai Raas Blood Products специализируется на лекарственных средствах, в том числе на препаратах крови и вакцинах.

Компания была создана в 1988 г., через 10 лет вышла на Шэньчжэньскую биржу.

INCYTE CORP — 6 место

Страна: США

Сфера деятельности: биотехнологии

Incyte Corp — это биофармацевтическая компания, занимающаяся разработкой, созданием и коммерциализацией синтетических лекарственных препаратов, применяемых в первую очередь в онкологии.

REGENERON PHARMACEUTICALS — 10 место

Страна: США

Сфера деятельности: биотехнологии

Regeneron является ведущей научной биофармацевтической компанией, базирующейся в Тарритауне, Нью-Йорк, которая открывает, изобретает, разрабатывает, производит и вводит в коммерческое обращение лекарственные препараты для лечения серьезных заболеваний.

Компания Regeneron продает лекарственные препараты для глазных заболеваний, колоректального рака и редких воспалительных заболеваний, а также разрабатывает новые препараты в других значимых областях нереализованных потребностей медицины, включая гиперхолистеринемию, ревматоидный артрит и астму.