Россияне полюбили антибиотики

Количество проданных в аптеках пачек за год выросло на 14%

Россияне стали чаще покупать антибиотики. За первое полугодие 2017 года аптеки реализовали на 14% больше упаковок таких препаратов и заработали на 15% больше, чем в тот же период годом ранее. Эксперты объясняют увеличение спроса тем, что инфекции стали протекать сложнее и население и врачи чаще стараются использовать в лечении антибиотики, так как видят в них панацею.

С начала 2017 года выросли продажи антибиотиков в аптеках. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства DSM Group, с которыми ознакомились «Известия». За первое полугодие текущего года было продано на 14% больше упаковок антибиотиков, чем за тот же период в прошлом году: аптеки реализовали 89,3 млн упаковок против 78,5 млн.

Ранее такого роста сбыта не наблюдалось. Например, если сравнить показатели 12 месяцев 2015 и 2016 годов, прирост составил лишь 1%: 170,4 млн и 172,6 млн проданных упаковок соответственно.

Продажи в денежном эквиваленте выросли пропорционально. За первую половину этого года было получено на 15% больше выручки, чем за первые шесть месяцев прошлого: 16,2 млрд рублей против 14,1 млрд.

Небольшая разница в росте натуральных и денежных показателей объясняется относительной стабильностью в цене. За год средняя цена пачки увеличилась менее чем на 1%. В 2016 году она была равна 179,8 рубля, а в текущем году подорожала на 2 рубля, до 181,6 рубля.

Специалисты объяснили рост продаж антибиотиков в текущем году увеличением заболеваемости и ухудшением погодных условий. Директор ФГБУ «НИИ по изысканию новых антибиотиков им. Г.Ф. Гаузе» Александр Фирсов отметил, что заболевания стали протекать тяжелее.

— Инфекции стали протекать сложнее, и в большинстве случаев без антибиотиков уже не обойтись, — пояснил он.

Руководитель «Лиги защиты пациентов» Александр Саверский считает, что причина популярности антибиотиков в том, что их можно приобрести в аптеках без рецептов.

— Люди всё чаще стали переходить на самолечение. И в их понимании антибиотики — это панацея от всех болезней. Поэтому они массово скупают антибиотики. Для начала нужно регулировать продажу, — полагает он.

В Минздраве сообщили, что ведомство «уделяет значительное внимание вопросам контроля за соблюдением требований рецептурной продажи противомикробных лекарственных препаратов». «Связанно это в первую очередь с тем, что сегодня в мире от инфекционных заболеваний, вызванных устойчивыми (резистентными) к антибиотикам возбудителями, умирает почти 700 тыс. человек в год. Из них 22 тыс. случаев приходится на страны европейского континента», — отметили в пресс-службе министерства.

Член совета директоров сети клиник «Доктор рядом» Владимир Гурдус подтвердил, что врачи выписывают антибиотики «по поводу и без».

— Это порождает большие проблемы. Чем лечить людей через 20 лет — непонятно. Бактерии вырабатывают устойчивость к антибиотикам, если эти препараты часто принимать. В будущем, если кто-то заболеет, например, пневмонией, медикаменты могут не помочь, — пояснил специалист.

Участковый врач-терапевт диагностического центра № 5 города Москвы Анна Землянухина также отметила, что врачи «на любую инфекцию назначают антибиотики».

— Это неправильно. Даже в клинических рекомендациях отмечается, что, например, назначение антибиотиков при лечении простуды запрещено. Но так поступают не все. А увеличение продаж антибиотиков может быть связано с тем, что продавцы аптек сами предлагают пациентам купить антибиотик для лечения, — предположила специалист.

Однако исполнительный директор «Аптечной гильдии» Елена Неволина отметила, что в аптеках стали «с осторожностью отпускать антибиотики из-за проверок Росздравнадзора».

— Проверки стали гораздо строже, и они несут административное взыскания. Аптечники стараются отпускать антибиотики, только если потребитель заверит, что их выписал врач. Вероятно, изменились схемы лечения у врачей, рассматриваются комплексные подходы, но с применением антибиотиков, — сказала она.

По данным ЕМИСС, производство препаратов категории «антибиотики» в первой половине 2017 года увеличилось в 8,5 раза по сравнению с тем же периодом 2016 года — выпущено 253,16 т против 29,7 т препаратов соответственно.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

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