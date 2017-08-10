Украинский «Интерхим» локализовался на казахстанской площадке «Вива Фарм»

Фармацевтическая компания ОДО «Интерхим» (Одесса) локализовала на базе казахстанского ТОО «Вива Фарм» производство трех лекарственных препаратов, которые будут представлены на рынке Казахстана.

Как сообщила агентству «Интерфакс-Украина» медицинский директор компании «Вива Фарм» Ботагоз Машкеева, на производственных мощностях казахстанского фармзавода уже в ближайшее время будут выпускаться таблетированный противовирусный «Тилаксин», который в Украине известен как «Амиксин», анксиолитик «Гидазепам VІС» в формах обычных и сублингвальных таблеток, а также опиоидный анальгетик в таблетированной форме «Морфина сульфат VIC».

Б.Машкеева добавила, что в настоящее время компании работают над локализацией еще ряда лекарственных препаратов, среди которых будет несколько анксиолитиков, противоэпилептические средства, а также препараты для лечения выраженного болевого синдрома.

Она подчеркнула, что в Казахстане реализуется политика государственной поддержки местных производителей, предусматривающая, что перенос технологий производства лекарственных средств в Казахстан выгоднее, чем импорт готовых лекарств.

«За последние годы это дало значительный толчок развитию местного фармацевтического производства, позволило создать большое количество высокооплачиваемых рабочих мест, и при этом существенно повысило физическую и ценовую доступность современных и эффективных лекарств», — отметила Б.Машкеева.

В свою очередь заместитель генерального директора ОДО «Интерхим» по маркетингу Ирина Гранатюк отметила, что помимо трансфера технологий и поставки субстанций для производства, украинские специалисты участвуют в фармацевтической разработке и обеспечении системы качества продукции на всех этапах.

«Мы сотрудничаем с коллегами из Казахстана не первый год. Рынок этой страны динамично развивается и демонстрирует устойчивый рост. Принимая во внимания государственную политику Казахстана по стимулированию внутреннего производства лекарств, было принято решение организовать производство ряда востребованных лекарств там. Самым главным для нас был вопрос сохранения качества наших препаратов. И нам удалось найти партнера по локализации производства, который, мы уверены, обеспечит стабильно высокое качество продукции», — сказала она.

gmpnews