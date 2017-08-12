Отказ в льготных препаратах стал поводом для уголовного дела

Следственный комитет (СК) Орловской области возбудил уголовное дело по факту необеспечения лекарствами женщины с инвалидностью, пожаловавшейся президенту России Владимиру Путину в ходе прямой линии. Соответствующее указание было дано председателем СК РФ Александром Бастрыкиным. Следователи проверят, нет ли состава преступления в деятельности «ответственных лиц» из администрации области.

«Следствию предстоит следственным путем установить объективную истину по делу и дать оценку полноте действий должностных лиц администрации Орловской области, в чью компетенцию входит организация работы по льготному обеспечению отдельной категории граждан лекарственными препаратами», – передает пресс-служба СК Орловской области.

Как сообщают СМИ, в связи с тем, что ранее региональное подразделение СК вынесло постановление об отказе в возбуждении дела, Бастрыкин поручил центральному аппарату проверить действия своих подчиненных в Орловской области.

Накануне, 10 августа, сообщалось о том, что суд обязал Департамент здравоохранения Орловской области обеспечить женщину с ограниченными возможностями здоровья бесплатными лекарствами.

Прямая линия с президентом состоялась 15 июня. В течение трех часов после нее Росздравнадзор и Следственный комитет (СК) инициировали собственную проверку обращений, в том числе связанных с жалобами на задержку в выдаче лекарств и нехватку медицинских специалистов.

Позднее по итогам прямой линии Путин утвердил ряд поручений в сфере здравоохранения, в том числе по лекарственному обеспечению жителей Орловской области.

Источник: Следственный комитет по Орловской области

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