Трамп объявил «опиоидную эпидемию» в США чрезвычайной ситуацией

Президент США Дональд Трамп намерен официально объявить чрезвычайной ситуацией (ЧС) эпидемию зависимости американцев от препаратов-опиоидов. Как сообщает Reuters, Трамп уже готовит соответствующий указ. Режим чрезвычайной ситуации в здравоохранении позволит правительству мобилизовать больше ресурсов на борьбу с распространением опиоидной наркомании.

«Опиоидный кризис является чрезвычайной ситуацией, я это официально заявляю сейчас. Мы вскоре подготовим нужные документы и объявим чрезвычайную ситуацию национального масштаба. Это серьезная проблема, с которой мы прежде не сталкивались», – сказал Трамп журналистам в Нью-Джерси.

Как отметили в Reuters, введение режима чрезвычайной ситуации позволит штатам и округам, объявленным зоной бедствия, получать различную помощь от федеральных фондов. Кроме того, это решение может привести к отмене или, наоборот, к ужесточению ряда требований по регулированию рынка опиатов.

По данным Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC), с 1999 по 2015 год от передозировки опиоидов (в том числе легальных препаратов и героина) умерли более 500 тысяч американцев. За этот период продажи легальных опиоидов увеличились в четыре раза. Ежедневно около 1 тысячи человек попадают в больницы из-за передозировки легальных наркотиков, из них около 100 человек умирают.

По мнению главного внештатного специалиста – нарколога Минздрава РФ Евгения Брюна, к этому привела последовательная многолетняя политика США, направленная на широкое внедрение программ заместительной терапии для наркозависимых и легализацию так называемых легких наркотиков.

«Нас все время критиковали за то, что мы не используем заместительную терапию, и до сих пор это давление сохраняется и со стороны ВОЗ, и со стороны различных организаций ООН, и со стороны западного сообщества. Нас все время критикуют, но мы всегда говорим, что действуем в духе тех антинаркотических конвенций, подписантом которых Россия является… Получается, что эта критика была зряшной, и думаю, что мы на правильном пути», – отметил Брюн.

Распространение случаев опиоидной зависимости в США приняло угрожающие масштабы. Еще в октябре 2015 года экс-президент США Барак Обама обнародовал планы правительства по борьбе с распространением зависимости от опиоидных препаратов. В начале февраля 2016 года он предложил увеличить до $1,1 млрд финансирование программ лечения героиновой наркомании и зависимости от рецептурных наркотических обезболивающих. В середине июля того же года он подписал Закон о комплексной помощи и реабилитации наркозависимых, который призван сделать более доступной профилактику и лечение для тех, кто злоупотребляет опиатами и героином.

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