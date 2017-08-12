Суд обязал правительство Орловской области обеспечить пациентку лекарствами

Орловская прокуратура обратилась в суд с иском к региональному Департаменту здравоохранения, в котором потребовала обеспечить бесплатными лекарствами женщину с инвалидностью, которая пожаловалась на нехватку препаратов Президенту РФ Владимиру Путину во время прямой линии. Суд требования прокуратуры удовлетворил.

«Прокуратура Заводского района Орла провела проверку по жалобе местной жительницы, являющейся инвалидом и обратившейся во время прямой линии к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. По результатам проверки прокурор Заводского района города Орла обратился в суд с иском к Департаменту здравоохранения Орловской области об обязании обеспечить заявительницу лекарством бесплатно. Решением суда требования прокурора удовлетворены», – сообщается на сайте Генеральной прокуратуры России.

Прямая линия с президентом состоялась 15 июня. В течение трех часов после нее Росздравнадзор и Следственный комитет (СК) инициировали собственную проверку обращений, в том числе связанных с жалобами на задержку в выдаче лекарств и нехватку медицинских специалистов.

Позднее по итогам прямой линии Путин утвердил ряд поручений в сфере здравоохранения, в том числе по лекарственному обеспечению жителей Орловской области.

Источник: Генеральная прокуратура РФ

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