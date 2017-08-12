Teva выставит на продажу еще два актива

«Тева фармасьютикал индастриз» (Teva Pharmaceutical Industries) вроде бы раздумывает о продаже очередных активов. На этот раз дженериковый колосс предполагает избавиться от исландской «Медис» (Medis), выпускающей генерические препараты для других фармпроизводителей, и части респираторного бизнеса. За первую компания из Петах-Тиквы намеревается выручить сумму в пределах 500 млн — 1 млрд долларов (в зависимости от включенных активов), вторая оценивается в диапазоне 500 млн — 2 млрд долларов (исходя из конкретного набора медикаментов и ценности еще разрабатываемых лекарств).

В мае «Тева» выставила на продажу три актива: глобальный департамент, связанный с женским здоровьем, и европейские бизнесы онкологических и анальгезирующих препаратов. Транзакция, которая должна состояться до конца года, принесет несколько миллиардов долларов. Лекарственный портфель женского здоровья «Тева» приобрела в январе 2012 года у «Сероно» (Serono), входящей в состав «Мерк КГаА» (Merck KGaA), отдав 265 млн евро (369 млн долларов) за «Терамекс» (Theramex) и другие связанные компании. Однако уже осенью 2014-го отказалась развивать это направление ввиду коммерческого провала. Противораковый пакет, включающий такие продукты, как «Треанда» (Treanda, бендамустин), «Бендека» (Bendeka, бендамустин), «Теваграстим»/«Граникс» (Tevagrastim/Granix, филграстим), «Лонквекс» (Lonquex, липэгфилграстим), в 2016 году сгенерировал 1,14 млрд долларов дохода.

Сейчас «Тева» проходит черную полосу своей деловой жизни на фоне долговых обязательств в 35 млрд долларов и прогнозируемого уменьшения доходов на 2 млрд долларов в этом году. Попутно продолжаются поиски нового исполнительного директора.

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